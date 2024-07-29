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Gündem, Paris 2024

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine tepki

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, "Bir Hristiyan önder olarak, Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sergilenen Hristiyan inancını aşağılamaya yönelik performansı kınadığımı belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Semra Orkan  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine tepki

İstanbul

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine tepki gösterdi.

Maşalyan, sosyal medyadan yaptığı "Uluslararası Olimpiyat Komitesi Dikkatine" başlıklı paylaşımda Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyelerine seslenerek, "Bir Hristiyan önder olarak Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sergilenen Hristiyan inancını aşağılamaya yönelik performansı kınadığımı belirtmek isterim. İnancımızın en kutsal anı olan Rabb'imiz İsa Mesih'in Son Akşam Yemeği'yle alay etmeyi hedefleyen çirkin mizansen dünya Hristiyanlarını derinden yaralamıştır." değerlendirmesini yaptı.

"Uluslararası bir spor etkinliği olan Olimpiyat Oyunları, toplumlar arasında uyum ve barışı artırmayı amaçlamalıyken, bir küçük azınlığa iki milyarı aşkın üyesi olan bir dini aşağılamanın ve hakaretler yağdırmanın aracına dönüşmüştür." ifadesini kullanan Maşalyan, şunları kaydetti:

"Bu yönde gereken hassasiyeti göstermeyen Olimpiyat yetkililerini şahsım ve Kilisem adına kınıyorum. LGBT toplumu kendilerine ve haklarına yöneltilen en küçük bir eleştiriye bile tahammül göstermezken, başkalarının görüş ve inançlarına en hoyrat biçimde saldırma ve hakaret etme hakkını kendilerinde buluyorlar. Bu kabul edilemez saygısızca tavır en nihayetinde en çok kendi davalarına zarar verecektir. Umuyorum ki bundan sonra en azından kapanış seremonisinde benzer aşırılıklara ve taşkınlıklara izin vermezsiniz. Bu skandalla, henüz başlamadan gölgelenen Olimpiyat Oyunları'ndaki pürüzlerin giderilerek gerçek amacına hizmet edeceğini ummak istiyorum."

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