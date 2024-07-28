Amerikan şirketi, Olimpiyatların açılış törenindeki performansa tepki amacıyla reklamlarını çekti
ABD merkezli teknoloji şirketi C Spire, Olimpiyat Oyunlarının açılışındaki bir performansta "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesinin ardından, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle reklamlarını çekme kararı aldığını bildirdi.
Ankara
Amerikan teknoloji firması C Spire'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Paris Olimpiyatlarının açılış töreninde Son Akşam Yemeği ile dalga geçilmesi karşısında şoke olduk." ifadesi kullanıldı.
- Paris Olimpiyatları'nın açılışı Hz. İsa'ya saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki topladı
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Açıklamada, "C Spire olarak Olimpiyatlardan reklamlarımızı çekiyoruz." ifadesine yer verildi.
Olimpiyatların açılışı Hz. İsa'ya saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki toplamıştı
Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.
Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.