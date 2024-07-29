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Dünya

Rus Ortodoks Kilisesinden Paris Olimpiyatlarının açılışında yaşananlara tepki

Rus Ortodoks Kilisesi, Fransa'nın başkenti Paris'teki Olimpiyatların açılışında Hristiyanların hakarete uğradığını ve Avrupa'da "tanrısızlığa dayalı bir kültürün" büyüdüğünü belirtti.

Ali Cura  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Rus Ortodoks Kilisesinden Paris Olimpiyatlarının açılışında yaşananlara tepki Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Moskova

Kilisenin Toplum ve Medya İlişkileri Departmanı Başkan Yardımcısı Vahtang Kipşidze, yaptığı açıklamada, Paris'te Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesi ve diğer yaşananlara tepki gösterdi.

Yaşananların Olimpiyatlardan önce var olan ve sonrasında da devam edecek süreçlerin yoğunlaştırılmış bir ifadesi olduğunu belirten Kipşidze, müzik ve havai fişekler eşliğinde acısız bir ölüm kültünün aktarıldığını kaydetti.

Olimpiyatlarda Rus bayrağının taşınmasının yasaklandığını da hatırlatan Kipşidze, "Bu şeytani gösteri bayrağımızın gölgesinde gerçekleşseydi, büyük bir sevinç yaşamak da pek mümkün olmazdı." ifadesini kullandı.

Kipşidze ayrıca açılış törenindeki sahneden dolayı hakarete uğradığını hisseden milyonlarca Hristiyan ile dayanışma içinde olduklarını söyleyerek, "Olimpiyatların açılışını yönetenler, Avrupa medeniyetini ve bunun temeli olarak Hristiyanlığı küçümsediklerini gösterdiler. Avrupa'nın merkezinde tıpkı bir maymunun bir insanı parodiye alması gibi Hristiyanlığın parodisini yapan, tanrısızlığa dayalı bir kültürün büyüdüğünü görmek üzücü." şeklinde konuştu.

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