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Türkiye Diyanet Vakfı, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mülteciler için barınak inşa ediyor

TDV Bangladeş Koordinatörü Adsız, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde, Kutupalong Mülteci Kampı'nda yangında evlerini kaybeden Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için 350 barınağın inşa edildiğini, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Can Efesoy  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Türkiye Diyanet Vakfı, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mülteciler için barınak inşa ediyor

Ankara

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız, yaptığı yazılı açıklamada, TDV'nin 2012'den beri Myanmar ve Bangladeş'te insani yardım çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Myanmar'dan kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 1,2 milyona ulaştığını ve bu sayının giderek arttığını vurguladı.

Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Kutupalong Mülteci Kampı'nda sağlık tesisleri ve ibadethaneler dışında kalıcı yapıya izin verilmediğini kaydeden Adsız, TDV'nin, Bangladeş Afet Bakanlığının aldığı kararlara ve şartnameye uyarak barınakların inşasını sürdürdüğünü bildirdi.

Adsız, Kutupalong Mülteci Kampı'nda 7 Ocak'ta çıkan yangında çok sayıda barınağın hasar gördüğünü ifade ederek Arakanlı Müslümanların açıkta kalmasına göz yumamayacaklarının altını çizdi.

TDV'ye yapılan bağışların Arakanlı Müslümanlar için kullanıldığına işaret eden Adsız, 350 barınağın inşasının tamamlandığını, toplamda 490 barınak inşa edeceklerini aktardı.

Adsız, ramazan ayından önce barınakları tamamlayıp ev sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerini, yangından etkilenen bir caminin onarımına devam ettiklerini, bunu da ramazan öncesinde bitirmek istediklerini kaydetti.

Bağışçıların katkısıyla Arakanlı Müslümanlara destek olduklarını vurgulayan Adsız, "Ülkemizin, necip milletimizin, hiçbir zaman desteklerinin kesilmeyeceğini biliyoruz. Vakıf olarak da bunun gücünü sahada hissediyoruz. Biz de bu yardımlara, bağışlara aracı olarak 'Hayra vesile olan hayır yapan gibidir' şiarıyla buradaki kardeşlerimizin yanındayız. Allah tüm bağışçılarımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Diyanet Vakfı, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mülteciler için barınak inşa ediyor

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