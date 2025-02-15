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Türkiye Diyanet Vakfı ateşkesten bu yana Gazze'de 200 bin kişiye yardım ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra Gazze'de 200 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

Fırat Taşdemir  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Türkiye Diyanet Vakfı ateşkesten bu yana Gazze'de 200 bin kişiye yardım ulaştırdı

Ankara

Gazze'ye açılan sınır kapılarının aktif hale gelmesiyle çalışmalarını artıran TDV, ramazan ayında da 100 tır insani yardımı Filistinlilere gönderecek.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, AA muhabirine, insani yardımları sorunsuz şekilde Gazze'ye ulaştırmak için ateşkesin sürekli olmasını umut ettiğini söyledi.

"7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 501 tır insani yardım naklettik"

Gazze'ye yönelik yardımları kesintisiz sürdürdüklerini belirten Turan, "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 501 tır insani yardım naklettik. Bunun içerisinde hastanelerde kullanılan yakıttan sıcak yemeğe, çocuk bezinden tekerlekli sandalyeye, koltuk değneğinden yorgan ve battaniyeye kadar akla gelebilecek ihtiyaçları tedarik ettik. Milletimizin emanetlerini ulaştırdık. " diye konuştu.

Yardımları Gazze'nin içindeki partner kuruluşlar aracılığıyla dağıttıklarını, bunun yanı sıra AFAD ve Türk Kızılayı koordinasyonunda Mısır üzerinden de ulaştırdıklarını bildiren Turan, toplamda 4 milyonu aşkın kişiye yardım eli uzattıklarını dile getirdi.


Fotoğraf: Harun Özalp/AA

"Ramazanda 100 tır insani yardım"

Ateşkesin sürmesi halinde Gazze'ye daha fazla yardım ulaştıracaklarını vurgulayan Turan, "Ateşkesten bu yana Gazze'de 200 bin insana ulaştık. Şimdi önümüzde ramazan ayı var. Ramazan için 50 tır insani yardımın hazırlığını yapıyoruz. Bizimle birlikte çalışan Al Khair Vakfı da 50 tır gönderecek. Ramazanda toplamda 100 tır insani yardımı Gazzeli kardeşlerimize ulaştıracağız. Orada iftar ve sahur programlarımız, sıcak ekmek dağıtımımız olacak. Sıcak yemek dağıtımımız devam edecek." bilgisini verdi.

Savaş ortamının sona ermesiyle imkanlar dahilinde Gazze'deki okul ve camileri de onaracaklarını dile getiren Turan, kapıların tamamen açılmasıyla tüm imkanları seferber edecekleri kaydetti.

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