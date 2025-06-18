Türkiye Belediyeler Birliğinde "Sismik Güçlendirme Semineri" düzenlendi
Türkiye Belediyeler Birliğinde (TBB), "Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamında "Sismik Güçlendirme Semineri" gerçekleştirildi.
Ankara
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ortaklığındaki proje kapsamında, TBB'de düzenlenen seminere, JICA ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) temsilcileri de katıldı.
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JICA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Watanabe Daisuke, seminerde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin depreme eğilimli bir coğrafyada yer aldığını belirterek, afetlere hazırlıklı olmanın zorunluluğuna vurgu yaptı.
Daisuke, toplumun depreme daha hazırlıklı olması için birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Daire Başkanı İsmail Yıldırım da İzmir Bayındır Merkez İsmet İnönü Ortaokulu'nda dış çerçeve yöntemiyle yürütülen sismik güçlendirme projesinin tamamlandığını, 15 Temmuz'da çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da konuşma yaptı.
Sismik Güçlendirme Semineri, alanında uzman kişilerin sunumları ve konuya ilişkin tartışmalarla devam etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediyelerin katılımıyla yürütülen ve "sismik güçlendirme", "afet atık yönetimi" ile "yenilikçi yeniden inşa" başlıklarını içeren proje ile belediyeler ve ilgili kurumların afetlere karşı kurumsal kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.
Projenin, yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.