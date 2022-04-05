Dolar
14.72
Euro
16.14
Altın
1,927.13
ETH/USDT
3,524.40
BTC/USDT
46,577.00
BIST 100
2,334.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye Barolar Birliği, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan başkanlığındaki avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İsa Toprak   | 05.04.2022
Türkiye Barolar Birliği, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen TBB Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra TBB yönetimi ve avukatlarla Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sağkan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Sağkan, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, öncüsü olduğunuz eşsiz hukuk devriminin eseri olan Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma idealine sıkı sıkıya bağlı avukatların ve baroların örgütlü gücü olan Türkiye Barolar Birliğinin yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri olarak meslektaşlarımızla birlikte huzurunuzdayız.

5 Nisan Avukatlar Günü'nde, eşit ve özgür bireyler olarak hayal ettiğiniz ve yasalarla verilen haklarını tek tek yazdığınız her bir yurttaşımızın derdini dert edindiğimizi, tek birini bile savunmasız bırakmamaya yemin ettiğimizi söylemeye geldik.

Egemenliğin kayıtsız şartsız hakimi olan milletimizin adalete olan özlemini dindirme idealinden sapmayacağımızı, Cumhuriyetimizin kazanımlarından vazgeçmeyeceğimizi, insan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye, laikliğe ve hukuk devletine hiçbir güç karşısında asla boyun eğmeden sahip çıkacağımızı yinelemeye geldik. Bizler, aklı ve vicdanı hür avukatlar olarak hukukun yolunda, adaletin ışığında yürümekten vazgeçmeyeceğiz. Kalbimizde size karşı duyduğumuz sonsuz saygı, şükran ve bitmeyen özlemle."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı

Benzer haberler

Türkiye Barolar Birliği, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti

Hukuk bürosunda başlayan avukatlık hayalini azimle çalışıp gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni dönemde, avukatlarımız lehine önemli düzenlemelerin hazırlıkları içerisindeyiz

Çocukken avukat babalarını ziyarete gittikleri ofislerde şimdi beraber çalışıyorlar

Çocukken avukat babalarını ziyarete gittikleri ofislerde şimdi beraber çalışıyorlar