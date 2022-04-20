Dolar
14.67
Euro
15.92
Altın
1,954.27
ETH/USDT
3,116.00
BTC/USDT
41,766.00
BIST 100
2,518.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye Aile Yapısı Araştırmasının ön bulgularına göre ilk evlenme yaşı yükseldi

Türkiye Aile Yapısı Araştırmasının (TAYA) ön bulguları, Türkiye'de 2016'da yüzde 37,5 olan 20-24 yaş aralığındaki ilk evliliklerin oranının 2021'de 36,9'ya düştüğünü gösterdi.

Ali Kemal Akan   | 20.04.2022
Türkiye Aile Yapısı Araştırmasının ön bulgularına göre ilk evlenme yaşı yükseldi

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, beş yılda bir Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) iş birliğinde gerçekleştirilen ve hedef kitle ve içerik açısından Türkiye'de aile yapısına ilişkin gerçekleştirilen en kapsamlı sosyal araştırma kabul edilen çalışmanın dördüncüsünün ön bulgularını açıkladı.

Buna göre, araştırma kapsamında geçen yıl Türkiye'deki 81 ilde 19 bin 430 hane ziyaret edildi ve buralardaki 15 yaş ve üzeri 42 bin 46 kişi ile görüşüldü.

Kişilerin evlenme-boşanma ve çocuk algısı, aile içi ilişkileri, komşuluk ve akrabalık ilişkileri, aileyle birlikte yapılan faaliyetler, aile içi karar alma ve iş bölümü gibi konularda değerlendirme ve algıları derlendi.

İlk evlenme yaşı artıyor

Bulgular, 20-24 yaşında ilk evliliklerini gerçekleştirenlerin oranının azaldığını gösterdi. 2016'daki araştırma sonuçlarında yüzde 37,5 olan 20-24 yaş aralığındaki ilk evliliklerin oranı, 2021 araştırmasında 36,9 oldu.

Geçen yılın araştırmasına katılanlar, erkekler ve kadınlar için uygun görülen ilk evlenme yaş aralığını çoğunlukla 25-29 yaş olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 32,2'si, en önemli boşanma nedeninin eşin sorumsuz ve ilgisiz davranması olduğunu ifade etti.

Yüzde 82,6 kadının çalışma hayatına ve sosyal hayata katkısının değerli olduğunu düşünüyor

Aynı dönemde evde bakım hizmeti alma tercihinde de artış belirlendi. Araştırmaya geçen yıl katılan kişilerin yüzde 30,7'si, kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarında evde bakım hizmeti almak isteyeceklerini ifade etti.

Kadınların çalışma hayatına katılımına ilişkin algılar da araştırma kapsamında incelendi. 2021 yılındaki çalışmaya katılanlardan yüzde 82,6'sı, kadının çalışma hayatına ve sosyal hayata katkı sağlamasının değerli olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Araştırmanın detaylı sonuç raporu bu yıl içinde hazırlanıp, kamuoyuyla paylaşılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs Bilim Kurulu 27 Nisan'da toplanacak
Türkiye'de 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti
ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırdı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 989 bine yaklaştı
Stellantis Rusya'da araç üretimini lojistik zorluklarla askıya aldı

Benzer haberler

Türkiye Aile Yapısı Araştırmasının ön bulgularına göre ilk evlenme yaşı yükseldi

Türkiye Aile Yapısı Araştırmasının ön bulgularına göre ilk evlenme yaşı yükseldi

Devlet korumasındaki çocuklar 3 bin 500 'rol model' ile buluştu

Bakan Yanık'tan Almanya'daki Türk ailelere 'Koruyucu aile olun' çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 7 bin 696 öksüz ve yetim çocuğa destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 7 bin 696 öksüz ve yetim çocuğa destek
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek

Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek
Mart ayında ihtiyaç sahiplerine 6,6 milyar lirayı aşan nakdi yardım yapıldı

Mart ayında ihtiyaç sahiplerine 6,6 milyar lirayı aşan nakdi yardım yapıldı