Dolar
36.52
Euro
37.86
Altın
2,844.96
ETH/USDT
2,230.50
BTC/USDT
84,587.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden cami olan, restorasyonu tamamlanarak geçen yıl tekrar ibadete açılan Kariye Camisi'nde 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılınıyor.
logo
Gündem

Türkiye-Afrika Medya Forumu'nda kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Forumu"nda kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konuşuldu.

Saadet Firdevs Aparı Bayram  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Türkiye-Afrika Medya Forumu'nda kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konuşuldu Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

İstanbul'da bir otelde gerçekleşen forumun "Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim: Ortak Vizyon Çerçevesinde İş Birliği İmkanları" başlıklı oturumunda moderatörlüğü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç üstlendi.

Oturumda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Kapsayıcı Toplum Enstitüsü Genel Müdürü Daryl Swanepoel, Leicester Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İdil Osman, Senegal Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Momar Diouf ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Afrika Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mürsel Bayram konuşmacı olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Özdemir, son dönemlerde özellikle Afrika'da yaşanan iletişim dönüşümü ve küresel siyasal sistemde bölgesel güçlerin de artışıyla farklı bir yeni düzen oluştuğunu ifade ederek, "Bu yeni düzen, ülkelerin kendilerini yeniden tanımladıkları, uluslararası sistemi yeniden kurguladıkları ve çağın gerekliliklerine yeniden adapte oldukları bir eksene oturtur." dedi.

Son dönemde tek bir hegemon ya da birkaç yapının çatışması üzerine kurulu bir uluslararası sistem olmadığına işaret eden Özdemir, "Bunun bir yansıması olarak Afrika ülkelerinin uyguladıkları iletişim perspektiflerine baktığımızda da bunun bir tezahürünü görmüş oluyoruz. Stratejik iletişim faaliyetlerinin ciddi anlamda dönüştüğünü söylemek mümkün." diye konuştu.

Özdemir, farklı stratejik iletişim alanlarında bir derinleşme olduğunun altını çizerek, dezenformasyonla mücadelede Afrika ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Sosyal medyanın önemi

Kapsayıcı Toplum Enstitüsü Genel Müdürü Swanepoel ise, kamu diplomasisi ve stratejik iletişimin çok büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Kamu diplomasisi yanlış anlaşılmaları ve duygusal bağları yönetilebilir hale getirir. Stratejik iletişim bütüncül bir anlatımın sağlanmasına yol açar." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyanın iletişimde dönüşüm yarattığını aktaran Swanepoel, "Sosyal medya halk ve kitlelere ulaşma konusunda yeni yollar getirdi ama dezenformasyon gibi sorunlar da getirdi. Doğruluk ve hesap verilebilirlik için bir standart oluşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Swanepoel, Türkiye-Afrika işbirliğinin sosyal medyada da sağlıklı bilgi akışına katkı sağlayacağını ve medya sektöründe işbirliğinin artırılması için fırsatlar olduğunu söyledi.

Ortaklıkların artmasıyla çeşitliliğinin de artacağını dile getiren Swanepoel, bunun tarafsız haberciliğe de katkı sağlayacağını kaydetti.

"Türkiye'nin uyguladığı modelin kıta çapında daha çok bilinmesi gerekiyor"

Leicester Üniversitesi Öğretim Görevlisi Osman da, Türkiye'nin kamu diplomasisi girişimlerinin halk tarafından yeterince bilinmediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin insan odaklı eşsiz bir yaklaşımı var. Bu da 'Türkiye, Afrika kıtasında insan sermayesini geliştirmek istiyor' diye yorumlanabilir. Türkiye'nin uyguladığı modelin kıta çapında daha çok bilinmesi gerekiyor."

Batı'nın kalkınma modelinin kolonyal bağlantılar ve takındıkları tavırla ilişkili olduğunu aktaran Osman, bunun kırılması gerektiğini ve bu nedenle Türkiye'nin doğrudan varlığını çok fazla göstermediği ülkeleri bilinçlendirmek gerektiğini dile getirdi.

Osman, negatif klişelere odaklanıldığında Afrika'nın hep o sınır içerisinde tanındığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Batı medyasında Afrika’da hep olumsuzdur her şey deniyor. Yetenek kapasite ve başarıları nedir denildiğinde hiç temsil edilmediğini görüyoruz. Sömürgeci zihniyete hizmet ediyor bu durum. Bizim odağımızın daha çok Afrika'nın becerilerine yönelik olması gerekiyor. Türkiye bunu yapıyor. TRT, Africa Matters'la bunu yapıyor. BBC, CNN'in anlatı tarzının değişmesi gerekiyor."

Senegal Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Momar Diouf ise ortak vizyon inşasının önemine değinerek Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki işbirliğinin ortak çıkarları kapsaması gerektiğini ifade etti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Afrika Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mürsel Bayram da, "Afrika'daki pozitif Türk imajı, Türkiye imajı, Türkiye'nin gerek kamu diplomasisi gerekse de stratejik iletişim alanlarında da aslında anlamlı bir başarı kaydettiğini de gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
Türkiye-Afrika Medya Forumu'nda kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konuşuldu
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasındaki silahlı saldırıya ilişkin iddianamenin detaylarına ulaşıldı
Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye'de 900 aileye yardımda bulunacak

Benzer haberler

Türkiye-Afrika Medya Forumu'nda kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konuşuldu

Türkiye-Afrika Medya Forumu'nda kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, BBC'nin "Hala Savaştayız" haberini yalanladı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

İngiltere'de "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" paneli düzenlendi

İngiltere'de "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" paneli düzenlendi
İtalya'da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" paneli düzenlendi

İtalya'da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" paneli düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği" kitabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği" kitabı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet