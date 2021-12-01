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Türkiye 'AB ve NATO ile iş birliği yapmadığı' suçlamasını reddediyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin NATO ve AB ile iş birliği yapmadığı suçlamasına tepki göstererek Ankara'nın iş birliği yapmak istediğini ancak engellendiğini belirtti.

Emre Karaca   | 01.12.2021
Türkiye 'AB ve NATO ile iş birliği yapmadığı' suçlamasını reddediyor

Ankara

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Fransa'nın daha önce İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD büyükelçiliğini yapmış diplomat Gerard Araud'ın ve Fransa'nın eski AB Bakanı Nathalie Loiseau'nun sosyal medya üzerinden "Türkiye'nin AB ve NATO ile iş birliği yapmadığı" şeklindeki suçlamalarına yanıt verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kaymakcı, bazı AB üyesi ülkelerin; NATO müttefiki Türkiye'nin Avrupa Savunma Ajansı, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) misyonlarına, Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) ve Nice Anlaşması gibi anlaşma ve ortak savunma projelerine katılımı ile Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine de karşı çıktığını ifade etti.

Türkiye'nin NATO ve AB ile iş birliği yapmak istediğini ancak engellendiğini vurgulayan Kaymakcı, Nice Anlaşması doğrultusunda Türkiye'nin İrini Operasyonu'na katılımının da engellendiğini belirtti.

Kaymakcı, Türkiye'nin iş birliği girişimlerini hatırlatarak "Kim iş birliği yapmak istemiyor?" diye sordu.

AB'nin yanlı Kıbrıs politikasını da hatırlatan Kaymakcı, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB'ye katılımının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1960 yılındaki kuruluş anlaşmalarının ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

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