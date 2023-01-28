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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta düzenlediği "Kış-2023 Tatbikatı" sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor.

Cüneyt Çelik   | 28.01.2023
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta düzenlediği "Kış-2023 Tatbikatı" sürüyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, İtalya, Azerbaycan, Kazakistan, İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin personeli katılıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte 1758 personelin katılımıyla yapılan tatbikatta, 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanılıyor.

14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında düzenlenen basın brifingi programında, Hava Savunma Yüzbaşı Ahmet Adıyaman tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Tatbikat alanına götürülen gazetecilere, tatbikatın komuta merkezi gezdirildikten sonra Bosna Hersek, Kazakistan, Kosova, Özbekistan ve Azerbaycanlı komutanların da yer aldığı bir durum değerlendirmesi yapıldı.

Kolordu esas komuta yerinde soğuk iklim kar kamuflajı ile hava savunma erken ikaz ve komuta kontrol sistemi tanıtılırken Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin topçu birlikleri tankların bakım ve temizlemesini yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin havan tevcih sistemi hakkında farklı ülkelerden katılan birliklere eğitim verdiği tatbikatta, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli de Gürcistan, Özbekistan, Kosova ve Kazakistan birlikleriyle 30 Ocak Basın Günü ve 2 Şubat'taki Seçkin Gözlemci Günü'ne hazırlanıyor.

Tatbikata katılan helikopterlerin bakımını da yapan askeri personel, her koşulda hazır halde bekliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan yerli ve milli seyyar sahra mutfak ünitelerinde ise tatbikata katılan askerler için sıcak yemek hazırlanıyor.

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