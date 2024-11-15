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Türk savaş gemileri ve denizaltısı Gazimağusa ve Girne limanlarını ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısının bugün Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştireceğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Türk savaş gemileri ve denizaltısı Gazimağusa ve Girne limanlarını ziyaret edecek

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının liman ziyaretinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısı , 15 Kasım'DA Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Türk savaş gemileri 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.

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Türk savaş gemileri ve denizaltısı Gazimağusa ve Girne limanlarını ziyaret edecek
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