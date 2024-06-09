Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,692.60
BTC/USDT
69,533.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile dünyadan gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü'nde buluştu
logo
Gündem

Türk Kızılay, kurban vekaleti bedellerini açıkladı

Türk Kızılay, kurban vekalet bedellerini yurt içi ve Gazze'deki mağdurlar için 11 bin 750 lira, yurt dışı için 4 bin 300 lira olarak belirledi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Türk Kızılay, kurban vekaleti bedellerini açıkladı

Ankara

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kızılay, Kurban Bayramı'nda, deprem bölgesi ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere milyonlara yardım elini uzatmayı planlıyor.

Bu kapsamda, Kızılay'ın vekalet bedelleri, yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 300 lira olarak belirlendi.

Türkiye ve 20 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için toplam 128 bin hisselik vekaletle kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Gazze'deki mağdurlara yönelik de planlama yaptı.

Gazze için vekalet bedelini 11 bin 750 lira olarak belirleyen Kızılay, Gazze'deki kısıtlı imkanlar nedeniyle, alınan kurban vekaletlerinin kesimlerini Türkiye'de yapıp, konserve halinde bölgeye ulaştırılacak.

Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere, Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinin iş birliğiyle Türkiye'de kesilecek kurbanlıklardan hazırlanacak yaklaşık 400 bin kavurma konservesi, "iyilik gemileri" vasıtasıyla Gazze'ye gönderilecek.

Kızılay deprem mağdurlarının da yanında olacak

Türk Kızılay ayrıca Kurban Bayramında Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afetzedelerin de yanında olacak.

Türkiye'de konserveleri büyük oranda deprem bölgesindeki ailelere dağıtılacak Kızılay, ülke genelindeki Kızılay aşevlerinde de sıcak yemek yapılacak.

Hayırseverler vekaletlerini, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, "www.kizilay.org.tr" ve mobil uygulama üzerinden hesap numaralarına, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile de ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecek.

Türkiye'de Bingöl, Denizli, Sivas, Konya ve Yozgat olmak üzere 5 şehir ve 7 kombinada kurban kesimlerini gerçekleştirecek Kızılay, kavurma konserveleriyle sadece bayram günlerinde değil, yıl boyunca da et dağıtımını sürdürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da devrilen ambulanstaki hasta hayatını kaybetti
Şişli'de kontrolden çıkan nakliye kamyoneti eve çarptıktan sonra devrildi
Türk Kızılay, kurban vekaleti bedellerini açıkladı
Bilecik'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan biri telef oldu
Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Benzer haberler

Hamas: İsrail ordusu 4 esiri kurtarmak için Nusayrat'a düzenlediği saldırılarda 3 esiri öldürdü

Hamas: İsrail ordusu 4 esiri kurtarmak için Nusayrat'a düzenlediği saldırılarda 3 esiri öldürdü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de ateşkes süreci için Orta Doğu turuna çıkıyor

Gazze'deki hükümet: Nusayrat katliamına katılan İsrail askerleri kendilerini Filistinli gibi gizledi

Yüzlerce Filistinlinin canına mal olan "operasyonla" kurtarılan İsrailli esir: İsrail rehin tutulduğumuz evi bombaladı

Yüzlerce Filistinlinin canına mal olan "operasyonla" kurtarılan İsrailli esir: İsrail rehin tutulduğumuz evi bombaladı
Türk Kızılay, kurban vekaleti bedellerini açıkladı

Türk Kızılay, kurban vekaleti bedellerini açıkladı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastaneler için "acil jeneratör" çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastaneler için "acil jeneratör" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet