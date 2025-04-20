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Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Gazze'ye acil yardım girişi için çağrıda bulundu

Yılmaz, Gazze'de yüz binlerce insanın açlık ve yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunlarına mahkum edildiğini belirterek "Türk Kızılay olarak sınır kapılarının bir an önce açılması ve insani yardım girişinin sağlanması çağrımızı yineliyoruz" dedi.

Buğrahan Ayhan  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Gazze'ye acil yardım girişi için çağrıda bulundu

Ankara

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, İsrail ve Hamas arasında ocak ayında sağlanan ve yaklaşık 2 ay devam eden ateşkesin bozulmasının ardından bölgedeki insani felaketin her geçen gün ağırlaştığı, İsrail güçlerinin 2 Mart itibarıyla yardım sevkiyatını durdurması sonucu Gazze'de yüz binlerce insanın yeniden kıtlık koşullarında yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

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Çatışmaların ilk gününden beri Gazze'deki insani acıyı hafifletmek için çalışan Türk Kızılay'ın yardım faaliyetlerinin sınır kapılarının kapanmasından olumsuz etkilendiği aktarılan açıklamada, Kızılay'ın Deyr el-Balah bölgesinde hizmet veren aşevinin gıda stoklarının bu nedenle hızla azaldığı kaydedildi.

Ateşkesin bozulmasıyla yeniden yükselişe geçen gıda enflasyonunun ise yerelden gıda teminini zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, bölgede devam eden askeri operasyonlar nedeniyle Türk Kızılay'ın içme suyu dağıttığı su kaynaklarının da zarar gördüğü bildirildi.

"Sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması hayati ihtiyaç"

Açıklamada, kötüleşen insani durumu değerlendiren Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da Gazze'deki insani felaketin tüm dünyanın gözü önünde 1,5 yıldır devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay olarak ilk günden beri Gazze halkına yardımları ulaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak sınır kapılarından insani yardım geçişine izin verilmemesi, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere yüz binlerce insanı akut açlık ve yetersiz beslenmeye bağlı ciddi sağlık sorunlarına mahkum ediyor. Bu trajedinin sona ermesi için, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması hayati bir ihtiyaç. Türk Kızılay olarak, sınır kapılarının bir an önce açılması ve acilen insani yardım girişinin sağlanması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."


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