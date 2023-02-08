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Türk Kızılay deprem bölgesinde yaklaşık 400 bin kişiye sıcak yemek dağıttı

Türk Kızılay, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından, afetten etkilenen bölgelerde yaklaşık 400 bin kişilik sıcak yemek dağıttı.

Mehmet Tosun   | 08.02.2023
Türk Kızılay deprem bölgesinde yaklaşık 400 bin kişiye sıcak yemek dağıttı

Ankara

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, 10 ili etkileyen depremlerin üçüncü gününde Kızılay, farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfaklar ve ikram araçlarıyla depremzedelerin yardımına koşuyor.

Bu kapsamda, şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi, 420 bin kişilik çorba, 460 bin kişilik ikramlık ve 200 bine yakın kumanya vatandaşlara ulaştırıldı.

Bölgelere, 67 ikram aracı, 11 mobil mutfak, 1 mobil fırın ile beslenme desteği sağlayan Kızılay, 200'ü aşkın aracıyla lojistiğe de katkı sağlıyor.

Şu ana kadar 4 bin personel ve gönüllüsünü bölgeye sevk eden Kızılay, insan kaynağı sevkiyatını sürdürüyor.

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