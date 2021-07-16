Euro
10.09
Dolar
8.51
BIST 100
1,363.28
Altın
1,813.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş, 52'nci ölüm yıl dönümünde Ankara'daki kabri başında anıldı.

Fırat Taşdemir   | 16.07.2021
Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı Fotoğraf: Erçin Ertürk / AA

Ankara

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma etkinliğine Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği üyeleri ve sevenleri katıldı. Dernek üyeleri Hürkuş için dua etti, kabrine çiçekler koydu.

Dernek Başkanı Bahadır Gürer, AA muhabirine, her yıl 16 Temmuz'da Vecihi Hürkuş'u andıklarını söyledi.

Hürkuş'un Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olduğunu belirten Gürer, "Türkiye'de ilk uçağı yapan ve ilk uçuşu gerçekleştiren Vecihi Hürkuş'tur. Daha sonra ise yolundan sapmayarak Vecihi 14, Vecihi 15, Vecihi 16 gibi uçakları yapması, bir sivil havacılık okulu açması, ilk sivil Türk hava yolu şirketi kurmuş olması Türkiye için çok önemli kazanımlardır." dedi.

Türkiye havacılık sisteminin Vecihi Hürkuş ile şekillenmeye başladığını anlatan Gürer, "Onun havacılık alanında yaptığı her çalışma bugün bize kılavuz olacak." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de haftalık Kovid-19 vakaları yüzde 64 arttı, en fazla artış gençlerde görüldü
Turkovac-CoronoVac 3. doz klinik çalışmasına 222 gönüllü alınacak
Dünya genelinde 3 milyar 570 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Rusya'da son bir aydır Kovid-19 ölümleri artıyor
Prof. Dr. Sedat Kaygusuz'dan bayram tatilinde delta varyantına karşı maske ve mesafe uyarısı

Benzer haberler

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı

Havacılığın unutulmaz ismi Vecihi Hürkuş'la 4,5 yaşındayken uçan Atamert, o anları unutamıyor