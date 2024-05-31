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Türk Hava Kuvvetleri, Almanya'da düzenlenecek "NATO Tiger Meet 2024" tatbikatına katılacak

Almanya'da bu yıl, NATO üyesi ve partner ülkelerden muharip hava unsurlarının katılımıyla düzenlenecek "NATO Tiger Meet 2024" tatbikatına Türk Hava Kuvvetleri de 3 F-16 savaş uçağıyla iştirak edecek.

Cüneyt Karadağ  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Türk Hava Kuvvetleri, Almanya'da düzenlenecek "NATO Tiger Meet 2024" tatbikatına katılacak

Berlin

Alman Hava Kuvvetlerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "NATO Tiger Meet 2024" tatbikatına aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülkeden farklı tiplerde 50'den fazla uçak ile 1100 personel katılacak.

Türkiye, tatbikata 3 adet F-16 savaş uçağıyla katılacak.

Arması "Kaplan" olan filoların oluşturduğu "NATO Tiger Association (NATO Kaplan Birliği)" tarafından 63 yıldır düzenlenen NATO Tiger Meet tatbikatına bu yıl Alman Hava Kuvvetleri ev sahipliği yapacak.

Almanya'nın kuzeyinde bulunan Jagel Hava Üssü'ndeki tatbikat, 3 Haziran'da başlayıp 14 Haziran'a kadar sürecek.

NATO Tiger Meet Tatbikatı, NATO üyesi ülkelerin birlikte çalışabilirliğini, aralarındaki bağı güçlendirmeyi ve caydırıcı bir güç olarak hava gücünü göstermesi açısından önem arz ediyor.

7 ve 10 Haziran tarihlerinde hava kuvvetleri, "Gözcü Günler"i adı verilen etkinlik için 1500 amatör fotoğrafçının alana girmesine izin verecek.

Fotoğrafçılar, Tornado, Eurofighter, Griepen, F-16 ve Rafale uçaklarının görselini çekme imkanına sahip olacak.

Ayrıca Jagel'de yeni konuşlandırılan Heron TP insansız hava aracının da tatbikat çerçevesinde uçurulması planlanıyor.

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