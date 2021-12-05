Dolar
13.71
Euro
15.50
Altın
1,784.01
ETH/USDT
4,196.20
BTC/USDT
49,219.00
BIST 100
1,910.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tunceli'de etkisiz hale getirilen turuncu ve gri listedeki 5 teröristin isimleri ile katıldıkları eylemler açıklandı

İçişleri Bakanlığınca, Tunceli'de etkisiz hale getirilen 9 teröristten turuncu ve gri listedeki 5'inin isimleri ve katıldıkları eylemler paylaşıldı.

Cankut Taşdan   | 05.12.2021
Tunceli'de etkisiz hale getirilen turuncu ve gri listedeki 5 teröristin isimleri ile katıldıkları eylemler açıklandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları" kapsamında, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağaraya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen, 1'i teslim olan toplam 9 teröristten, 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu hatırlatıldı.

Teröristlerin kimlikleri ve katıldıkları eylemler hakkında bilgi verilen açıklamada, teröristlerden birinin, Tunceli Ovacık kırsalında "sorumlu" seviyede faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan "Munzur" kod adlı Cihan Söylemez olduğu kaydedildi.

Uzun süredir Ovacık kırsalında faaliyet gösteren teröristin, başta yol kesme, araç yakma eylemleri olmak üzere, bölgede meydana gelen birçok terör eyleminin planlayıcısı olduğu ifade edilen açıklamada, teröristin ayrıca 26 Eylül 2015'te Tunceli kırsalında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi eylemini gerçekleştirilen terörist grup içerisinde olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, aynı kategoride yer alan diğer iki teröristin ise Tunceli kırsalında örgütün sözde kadın sorumlusu "Veroz" kod adlı Çağla Yeleser ve Tunceli Hozat kırsalında "sorumlu" düzeyde faaliyet yürüten "Jinda Jin" kod adlı Mihriban Ata olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen ve Terörden Arananlar Listesinde 500 bin liraya kadar ödülle "gri" kategoride yer alan diğer iki teröristin ise Tunceli Hozat ve Ovacık kırsalında faaliyet yürüten "Nuda Karker" kod adlı Güldane Karaer ve "Rojin Adıyaman" kod adlı Hasret Ülger olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen 9 teröristin, özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat ilçelerinde, yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina, tesis ve araçlara yönelik birçok terör eylemini gerçekleştirdiklerinin belirlendiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Omicron varyantı, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir
Japonya, Omicron varyantına karşı karantina koşullarını artırdı
ABD’de Omicron varyantının tespit edildiği eyalet sayısı 12’ye çıktı
Gazze'den çıkmak için Covid-19 aşısı şartı getirildi
Türkiye'de 20 bin 374 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Tunceli'de etkisiz hale getirilen turuncu ve gri listedeki 5 teröristin isimleri ile katıldıkları eylemler açıklandı

Tunceli'de etkisiz hale getirilen turuncu ve gri listedeki 5 teröristin isimleri ile katıldıkları eylemler açıklandı

Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başladı

İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

Yerli ve milli yazılıma sahip 112 Acil Çağrı merkezleri 91 milyon çağrıyı cevapladı

Yerli ve milli yazılıma sahip 112 Acil Çağrı merkezleri 91 milyon çağrıyı cevapladı
İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
Tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı