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Tunceli-Erzincan kara yolu yoğun kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Tunceli-Erzincan kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Sidar Can Eren   | 19.12.2021
Tunceli-Erzincan kara yolu yoğun kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Tunceli

Tunceli Valiliğinen yapılan açıklamada, bölgede etkili olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tır geçişine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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