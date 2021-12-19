Tunceli-Erzincan kara yolu yoğun kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı
Tunceli-Erzincan kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
Tunceli
Tunceli Valiliğinen yapılan açıklamada, bölgede etkili olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksattığı belirtildi.
Açıklamada, "Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tır geçişine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.