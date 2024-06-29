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Gündem

Tunca Nehri'nde kuraklık nedeniyle kontrollü sulamaya geçildi

Edirne'de, Tunca Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle kontrollü sulamaya geçildi.

Gökhan Zobar  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Tunca Nehri'nde kuraklık nedeniyle kontrollü sulamaya geçildi

Edirne

Kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından kaynaklı Tunca'nın su seviyesi azalırken, nehirden sulama yapan üreticiler güçlük yaşıyor.

DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp olarak kaydedildi.

Akışın yavaşlaması ve su seviyesinin düşmesi nedeniyle dönüşümlü sulama modeline geçildi.

Nehirde incelemede bulunan Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kuraklık nedeniyle çiftçilerin zor günler yaşandığını belirtti.

Nehirde su seviyesinin azaldığını aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisiyle su seviyesi azalan Tunca Nehrimizden 12 bin 500 dekarlık kısmı çeltik olmak üzere toplamda yaklaşık 15 bin dekar alanda sulu tarım yapılmaktadır. Nehir debisinin saniyede 2 metreküp aktığı şu günlerde, çeltik üretiminde artan su ihtiyacı ile birlikte su seviyesinin düşüş göstermesinden dolayı, üreticimizin su ihtiyacını karşılayabilmek için kesintili sulamaya geçilmiş olup, su seviyesi belli bir seviyeye gelene kadar kontrollü sulama yapılacaktır."

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