TSK'nın uçakları organ nakli bekleyen 2 kişi için havalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen 2 kişi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçaklarla Konya'dan Antalya ile İstanbul'a kalp ve akciğer grefti taşındığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Acil organ nakli bekleyen 2 vatandaşımız için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait B-200 tipi uçak ile Konya'dan Antalya'ya kalp grefti, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile de Konya'dan İstanbul'a akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
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