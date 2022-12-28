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TRT World'ün Reuters'ın siyasi içerikli iş ilanına karşı verdiği ilana 200'e yakın başvuru

TRT World'ün Londra merkezli haber ajansı Reuters'ın Türkiye aleyhine siyasi propaganda içeren personel alımı duyurusuna tepki amacıyla verdiği iş ilanına, 200'e yakın başvuru yapıldı.

Ferdi Türkten   | 28.12.2022
TRT World'ün Reuters'ın siyasi içerikli iş ilanına karşı verdiği ilana 200'e yakın başvuru

Ankara

TRT'den yapılan açıklamada, Thomson Reuters'ın, Türkiye aleyhine siyasi propaganda içeren iş ilanının ardından TRT World'ün benzer içerikli bir iş ilanı verdiği anımsatıldı.

TRT World'ün "Londra muhabiri" ilanına çok sayıda başvuru geldiği belirtilen açıklamada, 83'ü yabancı uyruklu olmak üzere 200'e yakın kişinin başvurduğu ilanın, Türkiye ve yabancı basında ve sosyal medyada misilleme olarak değerlendirildiği ifade edildi.

TRT World'ün, Londra'daki Haber Merkezinde görev yapacak muhabir alımı için verdiği ilanda, Reuters'ın ifadelerine göndermelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, ilanın içeriğine de yer verildi.

Buna göre, TRT World'ün ilanında, İngiltere'deki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve bu ülkenin 21. yüzyılda hala kraliyet ile yönetiliyor olmasına işaret edildi.

İlanda ayrıca, İskoç hükümetinin bağımsızlık taleplerinin İngiltere'nin birliğini tehdit ettiği, yüksek enflasyon ve poundun değer kaybetmesinin İngiltere'nin istikrarsız siyasetini tehlikeye attığı vurgulandı.

Herhangi bir siyasi liderin hedef alınmadığı ilanda şunlar kaydedildi:

"Britanya hükümetlerinin art arda gelen Kovid-19 salgını, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi büyük meydan okumalara yanıt vermekte başarısız olması, İngiliz siyasetini bir karmaşa içine soktu. Kısa süreli İngiliz hükümetleri ülkenin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor ve İngiltere'yi Avrupa'dan uzaklaştırıyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle birlikte Orta Çağ'dan kalma bir yönetim biçimi olarak Kraliyet'in modern çağda varlığı tartışmaları hız kazandı. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var."

Açıklamada, pek çok kullanıcının sosyal medya üzerinden Reuters'a tepkilerini ifade ederek, TRT World'ün iş ilanını ön plana çıkardığı vurgulandı.

​​​​​​​Başvuruların devam ettiği TRT World'ün "Londra muhabiri" pozisyonuna, ilerleyen günlerde başlayacak işe alım süreçlerini olumlu tamamlayan bir gazetecinin seçileceği bildirildi.

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