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Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cesedi bulundu

Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, 27 Kasım'da dalgalara kapılarak kaybolan lise öğrencilerinden Uğurcan Korkmaz'ın cansız bedeni bulundu.

Seyit Ahmet Eksik  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cesedi bulundu

Trabzon

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda, kayıp öğrencilerden birinin cansız bedeni Vakfıkebir ilçesi yakınlarında bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince denizden çıkartılan cenazenin, Uğurcan Korkmaz'a ait olduğu belirlendi.

Korkmaz'ın cenazesi, Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

"Gencecik evladımızın üzüntüsünü, hüznünü yaşıyoruz"

Aramaların yapıldığı bölgeye gelen Vali Aziz Yıldırım, aramaların beşinci gününde bir cesede ulaşıldığını söyledi.

Yıldırım, çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok hüzünlüyüz ama bulamamak ayrı bir hüzündü. Bugün arayan ekiplerimizden, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığındaki arkadaşlarımız cesetlerden birine ulaştılar. Yapılan incelemede de cesedin, Uğurcan Korkmaz isimli öğrencimize ait olduğu tespit edildi. Ailesi de yanında. Gencecik evladımızın üzüntüsünü, hüznünü yaşıyoruz. Bir taraftan bulamamanın ayrı bir hüznü vardı, şu anda bulundu. Ümit ediyorum diğer evladımıza da bir şekilde ulaşırız. İnşallah bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız." dedi.

İlgili kurumlarca yapılan uyarılara uyulmasının önemine işaret eden Yıldırım, şunları belirtti:

"Vatandaşlarımızın da gençlerimizin de bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızın resmi kurumların söylemiş oldukları duyurulara inanmaları ve ona itibar etmeleri, o şekilde hareket etmeleri gerekiyor. Bunu bir defa daha söylüyorum, yapılan uyarıların, ikazların hiçbiri keyfi değildir. Mutlaka bir sebebi vardır ve bu sebepler herkes tarafından bilinen sebeplerdir. İnşallah bundan sonra bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız. Bir de tabii ki biz bu işin sonuna kadar da gideceğiz. İdari ve adli soruşturmaları var bunun. Hemen ilk gün zaten Milli Eğitim Bakanlığından müfettiş istedik. Eğer idari bir eksiklik söz konusuysa veya ihmal söz konusuysa onun da tabii ki ihmali yapanlar nezdinde gereken yapılacaktır. Bunun için hemen bakanlık müfettişimiz de geldi, onlar da incelemelerini yapıyorlar. Zaten olayın başlangıcından, pazartesi gününden bu tarafa da savcılığımız olayın üzerinde."

"Balıkçı kardeşlerimiz gönüllü olarak aramaya katıldılar"

Sahil güvenlik, emniyet, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon'un yanı sıra başka illerden gelen AFAD ekiplerinin de çalışmalara katıldığını anlatan Yıldırım, helikopter, bot ve dronla her türlü arama faaliyetine devam edildiğinin altını çizdi.

Yıldırım, balıkçıların da aramalara katıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Balıkçı kardeşlerimiz gönüllü olarak aramaya katıldılar. Bu da fevkalade güzel. Devlet, millet işbirliğinin yanı sıra bir taraftan da vatandaşımızın ne kadar yardımsever, zorda kalanın o zorluğunu gidermek için çaba sarf eden insanlar olduğunu bir defa daha ortaya koydu. Balıkçılarımıza da teşekkür ediyorum. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bu gencimize ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine de ayrıca teşekkür edilyorum. Allah rahmet eylesin, gençlerimizin ailelerine büyük sabırlar diliyorum. Emin olun bizler de çok hüzünlü, çok üzüntülüyüz. Evlatlar, hepimizin evladıydı."

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