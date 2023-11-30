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Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılan 2 lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi

Olay yerine 2 kilometre uzaklıkta bulunan mont ve cep telefonunun, öğrencilerden Emir Berke Aşık'a ait olduğu tespit edildi.

Seyit Ahmet Eksik  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılan 2 lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dört gün önce dalgalara kapılarak kaybolan 2 öğrenciyi arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, 27 Kasım'da, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmaları gün boyu sürdü.

Çalışmalarda, Trabzon ve Erzurum AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, Jandarma Arama Kurtarma, Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü, Sürmene Arama Kurtarma ve Yardım Derneği ile Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneğinden 27'si dalgıç 90 personel görev aldı.

Helikopter, gemi, 2 bot, 15 araç, 2 sonar cihazı ve dronla destek verilen çalışmaları, öğrencilerin yakınları da sahilde takip etti.

Bölgeye gelerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, kayıp öğrencilerin aileleriyle görüştü.

Sürmene Arama-Kurtarma ve Yardım Derneği (SÜR-AK) gönüllülerince kıyıda yürütülen arama çalışmalarında, olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta Vakfıkebir ilçesi yakınlarında bulunan montun, Emir Berke Aşık'a ait olduğu tespit edildi.

SÜR-AK Derneği Başkanı Ahmet Cerrah, Beşikdüzü ile Vakfıkebir arasındaki 2 kilometrelik alanda yaptıkları aramalarda, önce kıyıya vurmuş insan büyüklüğünde bir kütük gördüklerini, yanına gittiklerinde montu fark ettiklerini söyledi.

Gittikleri her yeri dedektif gibi aradıklarını belirten Cerrah, "Montu çekip kıyıya aldık. Ceplerini açtık, fermuarlı olmasından dolayı telefonu çıkmamıştı. Telefon, kalem, 10 lira, bozuk paralar ve kek poşeti vardı. Kekin poşetini de doğaya atmamış, cebine koymuştu. Sahil Güvenlik'e, deniz polisine haber verdik. Gelip aldılar montu." dedi.

Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına, yarın sabah yeniden başlanacak.

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