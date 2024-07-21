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Trabzon'da şiddetli yağışın zarar verdiği cadde ve sokaklar temizleniyor

Trabzon'un 18 ilçesinde şiddetli sağanağın hasara neden olduğu cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
Trabzon'da şiddetli yağışın zarar verdiği cadde ve sokaklar temizleniyor

Trabzon

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan şiddetli yağışların ardından sorumluluk alanlarındaki tüm yollar açıldıktan sonra ilçe belediyelerinin çalışmalarına da destek verildiği bildirildi.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yağışların hasar verdiği yollar, caddeler, alt geçitler ile ihtiyaç duyulan tüm noktalarda temizlik çalışmalarını koordineli şekilde sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan mahalle yollarını hızlı şekilde açarak vatandaşların mağduriyetini önledi. İlçe belediyelerine destek veren Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor. Şiddetli yağışın ardından şehir genelinde temizliğe ihtiyaç duyulan alt geçitler, caddeler ve yollar iş makineleri ve diğer temizlik araçları kullanılarak temizleniyor."

"18 ilçemizde ihtiyaç duyulan her noktayı sistemli şekilde temizliyoruz"

Açıklamada, ekiplerin ayrıca farklı noktalarda yol yenileme çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Şiddetli yağışların ardından 18 ilçemizde ihtiyaç duyulan her noktayı sistemli bir şekilde temizliyoruz, asfalt ve beton yenileme çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla ilçe belediyelerimize de destek vererek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. "

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