Dolar
16.39
Euro
17.52
Altın
1,849.68
ETH/USDT
1,970.40
BTC/USDT
31,665.00
BIST 100
2,543.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan ‘’3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’’ tanıtım etkinliğinde konuşuyor
logo
Gündem

Trabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Duygu Avunduk   | 31.05.2022
Trabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon

Trabzon'da yaşayan 90 yaşındaki Kore gazisi Sabri Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Aydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Ortahisar ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'ndeki Kozluca Camisi'ne getirildi.

Beş çocuk babası Aydın'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler, Aydın'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Aydın'ın eşinin de 3 gün önce vefat ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de kapalı alanlarda maske ve test zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 4 bin 733'e çıktı
Türkiye'nin ilk karantina hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları kapatıldı

Benzer haberler

Trabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karadeniz Teknik Üniversitesine 22 akademisyen alınacak

Oğluyla birlikte Karabağ Savaşı'nda görev alan gazi TEKNOFEST'İ ziyaret etti

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması dünyada ses getirdi

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması dünyada ses getirdi
Trabzon'dan 4 ayda 201,1 milyon dolarlık fındık ihraç edildi

Trabzon'dan 4 ayda 201,1 milyon dolarlık fındık ihraç edildi
TEKNOFEST'te birinci olan gençlerin hayali gerçek boyutlarda "uçan araba" yapmak

TEKNOFEST'te birinci olan gençlerin hayali gerçek boyutlarda "uçan araba" yapmak