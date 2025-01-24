Dolar
35.69
Euro
37.40
Altın
2,778.30
ETH/USDT
3,394.20
BTC/USDT
105,419.00
BIST 100
10,085.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Konya’da KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti'nin bir kısmı buz tuttu.

Göksel Cüneyt İğde  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

İlçeye 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan Topuk Yaylası'nda kar yağışıyla soğuk hava etkili oldu.

Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili göletin kuzey ve batı kısımlarındaki yüzeylerde kısmi buzlanma görüldü.

Göletin ince buz tabakasıyla kaplı saydam kısmı ve altında kalan bitki örtüsü güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı nedeniyle doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yayla, her mevsim adrenalin tutkunlarına çadır kampı, trekking, foto-safari gibi çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak
Karaman'da İbrala Barajı'nda kuraklığın etkisi görülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya otel yangınında milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek
Bolu Kartalkaya'daki yangın soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e yükseldi
Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı

Benzer haberler

Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı

Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı

Eriyen buzullar, milyonlarca insan için uzun vadeli su güvenliğini tehdit ediyor

Düzce Belediyesinden 5 ilçedeki altyapı sistemlerinin Melen Çayı'na aktığı açıklaması

Van'daki Dilkaya Sazlığı'nın büyük bölümü buzla kaplandı

Van'daki Dilkaya Sazlığı'nın büyük bölümü buzla kaplandı
Düzce'deki tabiat parklarında yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor

Düzce'deki tabiat parklarında yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor
Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet