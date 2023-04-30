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TOKİ'nin Nurdağı'ndaki deprem konutları projesinde 27 bloğun yapımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremlerin ardından Toplu Konut İdaresince (TOKİ) başlatılan kalıcı konut projesinde 27 bloğun yapımı devam ediyor.

Okan Coşkun  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
TOKİ'nin Nurdağı'ndaki deprem konutları projesinde 27 bloğun yapımı sürüyor

Gaziantep

İlçenin Bademli ve Başpınar mahallelerinde ihalesi tamamlanan 2 bin 509 konutun inşaatı sürüyor.

Bademli Mahallesi'nde mart ayında temeli atılan 27 blok ve 456 daireden oluşan projeden 7 bloğun temel betonu atıldı.

Mahalledeki 20 blokta ise temel atma çalışmaları için çalışma yürütülüyor.

"Vatandaşlar rahat ve güvenli şekilde oturabilirler"

TOKİ Uzmanı Fatih Taşdemir, AA muhabirine, ilçede kalıcı konut çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında 7 blokta temel betonu döküldüğünü kaydeden Taşdemir, şunları söyledi:

"Haftaya kat betonlarını dökmeye başlayacağız. 20 blokta da kazı çalışmaları devam ediyor. Projede 456 konut var. Deprem performansı kanıtlanmış radye temel üzeri tünel kalıp sistemiyle inşa ediyoruz. Bütün konutlarımız bu şekilde yapılıyor. Vatandaşlar rahat ve güvenli şekilde oturabilirler. Deprem performansları daha önce kanıtlanmış, denetimlerimizi ve kontrollerimizi yaparak sistemi işletiyoruz."

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