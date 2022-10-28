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TOKİ'den İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde son başvuru tarihi uyarısı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde e-Devlet başvurularının bugün sona ereceğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 28.10.2022
TOKİ'den İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde son başvuru tarihi uyarısı

Ankara

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiler paylaşıldı:

"İlk Evim '250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' e-Devlet başvuruları bugün sona eriyor. Banka şubeleri aracılığı ile başvurularınızı ise 31 Ekim 2022'ye kadar gerçekleştirebilirsiniz."


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TOKİ'den İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde son başvuru tarihi uyarısı
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