TOKİ'den İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde son başvuru tarihi uyarısı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde e-Devlet başvurularının bugün sona ereceğini bildirdi.
Ankara
TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiler paylaşıldı:
"İlk Evim '250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' e-Devlet başvuruları bugün sona eriyor. Banka şubeleri aracılığı ile başvurularınızı ise 31 Ekim 2022'ye kadar gerçekleştirebilirsiniz."
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