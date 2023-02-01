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Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Ekber Türkoğlu   | 01.02.2023
Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Celalettin H. yönetimindeki 60 AAV 832 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışının etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada muavin Mert Balcı olay yerinde hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
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