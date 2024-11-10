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Tokat'ta küçük kızın Atatürk sevgisi duygulandırdı

Tokat'ın Niksar ilçesinde küçük kızın Atatürk öldüğü için ağlaması duygulandırdı.

Ahmet Can Korkmaz  | 10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
Tokat'ta küçük kızın Atatürk sevgisi duygulandırdı

Tokat

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Beylem Elbasan, ne zaman Atatürk'ün ölümüyle ilgili bir parça çalınsa göz yaşlarını tutamıyor.

Atatürk'ün öldüğünü kabullenmek istemeyen küçük Beylem'i, kimi zaman ailesinin ikna çabaları da işe yaramıyor.

Baba Murat Elbasan, AA muhabirine, kızının Atatürk'e olan sevgisinin çok küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Özellikle 10 Kasım öncesinde ve 10 Kasım'larda Beylem'in gözyaşı döktüğünü anlatan Elbasan, "Kızım Beylem 3,5 yaşında kreşe başladığı zaman, Atatürk ile ilgili düşkünlüğü vardı. 'Nerede, neden öldü?' diyerek sorular soruyordu. Biz de aramızda yok, öldü dediğimiz zaman, 'Niçin öldü, neden öldü? Ben onu çok seviyorum, çok görmek istiyorum' dedi. Ondan sonra büyüdükçe daha fazla sormaya başladı. Okulda konular, ders işlendikçe, 10 Kasım'da gösteri yaptıkça her şeyin daha çok farkına varmaya başladı." dedi.

Telefonda, Atatürk'ün cenaze töreni sırasında bir fotoğrafta ağlayan gençleri gördüğünde, kendisinin de hıçkırıklara boğularak ağladığını ve güç ikna ettiklerini belirten Elbasan, şunları kaydetti:

"Geçen sene de törene gideceğimiz zaman içeriye girdiğimde battaniyeyi üstüne çekmiş bir vaziyette elinde telefon, 9'u 5 geçe parçasını açmış ağlıyordu. 'Atatürk öldü, Atatürk öldü. Neden öldü? diyerek gözyaşlarını tutamayıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Ne zaman Atatürk konusu geçse gözleri doluyor ve ağlıyor ve kardeşi Beysu onun en zayıf noktası Atatürk olduğu için sinirlendiği zaman Atatürk'ün şarkısını açıp Beylem'i ağlatıyor." diye konuştu.

Beylem Elbasan da Atatürk'ü çok sevdiğini dile getirdi.

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