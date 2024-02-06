Tokat'ta heyelan nedeniyle cami ve 5 ev yıkılan Günebakan köyü havadan görüntülendi
Tokat'ta, toprak kayması nedeniyle cami ve 5 evin yıkıldığı Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyü dronla görüntülendi.
Tokat
İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Günebakan köyünde 3 Şubat'ta oluşan toprak kayması nedeniyle minarenin devrilmesinden bir gün sonra cami ve 5 ev de yıkıldı.
39 evin etkilendiği toprak kaymasından etkilendiği köyde, hanelere girişlere izin verilmiyor.
Öte yandan Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin köydeki çalışmaları devam ediyor.
Köyde heyelanın etkilediği alanlar, dronla görüntülendi.