Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe takım kafilesi, Galatasaray derbisi için RAMS Park’a giriş yapıyor. Fenerbahçe takım kafilesi, Galatasaray derbisi için RAMS Park’a giriş yapıyor.
logo
Gündem

Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili incelemeler devam ediyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde, 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili ekiplerin olay yeri incelemeleri devam ediyor.

Erol Yıldız  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili incelemeler devam ediyor Fotoğraf: Erol Yıldız/AA

Tokat

Karayaka Mahallesi'ndeki patlama sonrası jandarma olay yeri ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Güvenlik şeridiyle kapatılan bağ evinde ekipler çalışma yaparken, dışarıda da jandarma nöbet tutuyor.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde dün akşam bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese ulaşan ekipler içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 2 şüpheli Samsun'da yakalanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili incelemeler devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün sembolü olmuştur
Van'da akademisyen ve öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Benzer haberler

Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili incelemeler devam ediyor

Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili incelemeler devam ediyor

Tokat'ta yaşanan patlamada 5'i jandarma 7 kişi yaralandı

Keneler 200 civarında hastalığın taşıyıcısı olabiliyor

Beşiktaş'ta 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi

Beşiktaş'ta 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi
Tokat'ta geri dönüşüm malzemelerinden mobil mutfak tırı oluşturuldu

Tokat'ta geri dönüşüm malzemelerinden mobil mutfak tırı oluşturuldu
Endonezya'daki Ibu Yanardağı'nda patlama yaşandı

Endonezya'daki Ibu Yanardağı'nda patlama yaşandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet