Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.59
ETH/USDT
3,685.50
BTC/USDT
96,875.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkas Eyüpspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

TİKA, Ürdün ordusunda Türkçe dil kursu için derslik ve bilgisayar laboratuvarı açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Zerka ilindeki Ürdün Ordusu Dil Enstitüsünde, Türkçe dil kursu için bir derslik ile bilgisayar laboratuvarı açtı.

Laith Al-jnaidi, Turgut Alp Boyraz  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
TİKA, Ürdün ordusunda Türkçe dil kursu için derslik ve bilgisayar laboratuvarı açtı Fotoğraf: Laith Al-jnaidi/AA

Amman

Açılış töreni, Türkiye'nin Amman Büyükelçi Müsteşarı Can Mutluer, TİKA Ürdün Koordinatörü Abdurrahman Soylu ile Ürdün Ordusu Eğitim Müdürü Tuğgeneral Ziyad Nakraş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Ayrıca açılışa Ürdün'de faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri ile Ürdün Ordusu Dil Enstitüsünde görevli çok sayıda Ürdünlü üst düzey asker katıldı.

Mutluer, konuşmasında, bu projenin, Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade ederek projelerinin devam ettiğini aktardı.

Nakraş da Ürdün'ün Türkiye ile ilişkilerinin sadece dostluk değil aynı zamanda kardeşlik ilişkileri olduğunu ifade etti.

Ürdünlü yetkili, derslik ile laboratuvarın açılışı için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Ürdün Koordinatörü Soylu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdünlü askerlerin temel seviye Türkçeyi Ürdün'de öğrendiğini belirterek daha sonra ileri seviye Türkçe için de Türkiye'ye geldiklerini ifade etti.

Soylu, "TİKA'nın kurmuş olduğu derslik ve laboratuvar ile Ürdün Ordusu Dil Enstitüsünde devam etmekte olan Türkçe eğitiminin teknolojik unsurlarla desteklenerek interaktif bir ortamda daha verimli şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir." ifadesini kullandı.

Ürdün ordu yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri arasında devam eden askeri işbirliği kapsamında Türkiye'den gelen subayların, merkezde Arapça öğrendiğini belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu zincirleme trafik kazasında yaralandı
Güngören'de kısmen çöken binanın enkazında kalan işçinin cesedine ulaşıldı
TİKA, Ürdün ordusunda Türkçe dil kursu için derslik ve bilgisayar laboratuvarı açtı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile telefonda görüştü
Kara saplanan minibüsüne belediye ekiplerinin yardımıyla ulaştı

Benzer haberler

TİKA, Ürdün ordusunda Türkçe dil kursu için derslik ve bilgisayar laboratuvarı açtı

TİKA, Ürdün ordusunda Türkçe dil kursu için derslik ve bilgisayar laboratuvarı açtı

Ordulu yamaç paraşütü pilotu, havada bisikletiyle pedal çevirdi

TİKA ile Türk Kızılay arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'ndaki kayak tesisleri yeni sezona hazır

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'ndaki kayak tesisleri yeni sezona hazır
Afganistan'da TİKA'nın desteğiyle çökme tehlikesi olan okul onarıldı

Afganistan'da TİKA'nın desteğiyle çökme tehlikesi olan okul onarıldı
Ordu'nun doğal güzelliğiyle ünlü Ulugöl Tabiat Parkı beyaza büründü

Ordu'nun doğal güzelliğiyle ünlü Ulugöl Tabiat Parkı beyaza büründü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet