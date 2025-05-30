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Dünya

TİKA, Bosna Hersek'te makarna üretim tesisi ve meyve, sebze işleme tesisi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Zavidovic kentinde makarna üretim tesisi, Visoko kentinde de meyve, sebze işleme tesisi kurdu.

İsmail Özdemir  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
TİKA, Bosna Hersek'te makarna üretim tesisi ve meyve, sebze işleme tesisi kurdu Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saraybosna

TİKA, Bosna Hersek'te yardım faaliyetlerinde bulunan Merhamet Derneğinin çalışmalarını daha sürdürülebilir hale getirebilmek için Zenica Doboj Kantonu'ndaki Zavidovic şehrinde makarna üretim tesisi inşa etti.

Tesisle yılda 10 ton makarna üretebilecek altyapı hayata geçirilirken, ihtiyaç sahiplerinin yararlanacağı tesiste 10 kadın istihdam edildi.

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TİKA, aynı kantondaki Visoko şehrinde faaliyet gösteren Donje Mostre Kadın Derneği için de meyve, sebze işleme tesisi kurdu.

Visoko Belediyesinin katkısıyla hayata geçirilen projeden yaklaşık 40 kadın üreticinin faydalanması bekleniyor. Bosna Hersekli kadın üreticiler tesiste meyve suyu, ayvar, reçel gibi ürünleri üretebilecek.

Projelerin açılış törenlerine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Zenica Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, Zavidovic Belediye Başkanı Erna Merdic Smailhodzic, Visoko Belediye Başkanı Mirza Ganic, Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac ve TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık katıldı.

"Türkiye Cumhuriyeti, Bosna Hersekli kardeşlerimizi desteklemeye devam edecek"

Visoko'daki törende gazetecilere açıklama yapan Büyükelçi Akseki, meyve, sebze işleme tesisi sayesinde Bosna Hersekli kadınların ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.

Akseki, şunları ifade etti:

"TİKA yalnızca Saraybosna ve çevresinde değil, Bosna Hersek'in tamamında bu ve benzeri projeler yürütüyor. Doğrudan insanlara dokunuyor. Bugün gördüğümüz bu manzara, insanların memnuniyeti, belediyenin memnuniyeti, ülkemizin, TİKA'nın ne kadar doğru bir proje gerçekleştirdiğini gözler önüne seriyor. Türkiye Cumhuriyeti gerek kaynak, gerek yer üstü enstrümanlarıyla Bosna Hersekli kardeşlerimizin yanında olmaya, onları her alanda her zaman desteklemeye devam edecek."


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