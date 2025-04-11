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TİHEK Başkanı Kılıç, İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen rapor hazırladıklarını belirtti

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İsrail'in Gazze'deki soykırım ve insan hakları ihlallerini belgeleyen, Filistinli sivillerin tanıklıklarını da içeren uluslararası rapor hazırladıklarını söyledi.

Efe Özkan, Zeynep Katre Oran  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
TİHEK Başkanı Kılıç, İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen rapor hazırladıklarını belirtti Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Antalya

Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Müslüman karşıtlığındaki artışın, sadece Avrupa'da bölgesel bir sorun değil tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir sorun olduğunu belirten Kılıç, "Bu, sadece siyasi bir sorun değil aynı zamanda sosyal bir sorun. İslamofobi ve aşırı sağ ideolojinin Avrupa'da yükselişe geçmesi, Batı ülkelerindeki toplumların siyasi çeşitliliğiyle sosyal çeşitliliğine zarar veriyor." dedi.

Kılıç, İslamofobi'nin insan hakları ve eşitlik sorunu olarak ele alınması ve bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Müslüman karşıtlığına karşı durmak için her türlü platformda uluslararası toplumu bilinçlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü anlatan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insan haklarının dünyanın gündeminden düşmemesi için çalıştığını dile getirdi.

Kılıç, TİHEK olarak ayrımcılıktan kaynaklanan sorunları çözmek için adımlar attıklarına işaret ederek, "Filistin'de sivil halkın, mazlumların yanında olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bu konuda olumlu bir rolü ve duruşu var. Türkiye olarak (Filistin'de) kalıcı barış için sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Filistinli tanıkların ifadeleri UCM'ye delil olarak sunuldu"

Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik süregelen saldırılarının ve işlediği insan hakları ihlallerinin cezasız kaldığını vurgulayarak, "İsrail, kimyasal bombalar kullanarak, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri ve sağlık tesislerini bilerek hedef alıyor. Tüm bu eylemler açık şekilde insan hakları ve insancıl hukuk ihlalidir." diye konuştu.

Filistin'de İsrail tarafından işlenen soykırım ve insan hakları ihlallerine ilişkin Arapça ve İngilizce rapor hazırladıklarını anlatan Kılıç, Filistinli tanıkların ifadelerine yer verdiklerini söyledi.

Kılıç, raporda yer alan tanık ifadelerinin tümünü Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) delil olarak sundukları bilgisini paylaştı.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu olarak Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye de saha ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Kılıç, rejim dönemindeki ihlalleri incelemek üzere komisyon kurduklarını söyledi.

Kılıç, komisyonun amacının, devrik rejimce işlenen insancıl hukuk ve insan hakları ihlallerini araştırmak ve raporlamak olduğunu ifade ederek, "Raporun yayımlanmasının ardından belgeyi UCM sistemine delil olarak sunmayı planlıyoruz." dedi.

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