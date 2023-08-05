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Ticari amaçlı yüzme havuzları sıkı takip altında

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce, Yüzme Suyu Takip Sistemi'ne kaydedilen, Türkiye genelindeki ticari amaçlı yüzme havuzları titizlikle denetleniyor.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Ticari amaçlı yüzme havuzları sıkı takip altında Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Ankara

Sıcak havanın etkisiyle yoğunluk yaşanan yüzme havuzlarında, Sağlık Bakanlığınca izin verilen dezenfektanların kullanılmaması, gerekli hijyen şartlarının sağlanmaması ve kapasitesinin üstünde kişinin kabul edilmesi gibi durumlar kirliliğe yol açarak sağlığı tehdit ediyor.

"Havuzdan numuneler alınarak laboratuvara gönderiliyor"

Yüzme havuzlarının denetimlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı İçme, Kullanma ve Yüzme Suları Birim Sorumlusu Dr. Mehmet Bingöl, ticari amaçlı kullanılan tüm havuzların sistemlerine kaydedildiğini ve belli periyotlarla çevre sağlığı ekiplerince denetlendiğini belirtti.

Bingöl, "Havuzdan numuneler alınarak laboratuvara gönderiliyor. Analiz sonuçlarına göre de kapatma ve faaliyet durdurma dahil gerekli yaptırımlar uygulanıyor." dedi.

Yoğunluk durumlarına göre havuzların denetim periyotlarının değişkenlik gösterdiğine değinen Bingöl, havuzların değerlendirilme kriterlerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Havuz suyunun teknik ve hijyenik şartları karşılayıp karşılamadığı ile ilgili bir yönetmeliğimiz var. O yönetmelikte belirlenmiş kriterlere ve denetim sırasında diğer belgelere göre, gerekli izinlerin olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca işletmecinin havuzdaki bazı parametreleri kontrol etmesi gerekiyor. Mesela sıcaklık, klor seviyesi gibi parametreler havuz mahallinde bir tabloda işlenmiş olarak görüyoruz."

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Bingöl, ticari amaçlı kullanılan yüzme havuzlarında vatandaşın olumsuz bir durumla karşılaşması ihtimaline ilişkin de, "Herhangi bir şikayet geldiğinde il veya ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerimiz gerekli işlemleri yapmaktadır." diye konuştu.

Yüzme Suyu Takip Sistemi

Mehmet Bingöl, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların yüzme sularının analiz sonuçlarını takip etmesine olanak sağlayan, "https://yuzme.saglik.gov.tr/" internet adresi üzerinden ulaşılan Yüzme Suyu Takip Sistemi'nin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Bingöl, bu internet adresi aracılığıyla vatandaşların, plajların temizlik ve güvenilirlik düzeyi ile yüzme suyu kalitesine yönelik bilgilere erişebileceklerini bildirdi.

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