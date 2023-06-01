THY'nin uçak içi eğlence siteminde hac yolcuları için özel içerik
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hacı adaylarına yönelik hazırlanan "Yolculukta Hac Eğitimi" adlı videolar Türk Hava Yollarının (THY) uçak içi eğlence platformunda erişime açıldı.
İstanbul
Kutsal yolculuktaki hacı adayları seyahatleri sırasında hac eğitimi ve diğer özel içeriklere THY'nin Planet adlı uçak içi eğlence sisteminden erişebilecek.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hac seyahatini gerçekleştiren misafirlerimize kutsal yolculukları sırasında, Planet uçak içi eğlence platformumuzda yer alan Kur'an-ı Kerim İslam & Hayat kategorisinde seçtiğimiz içeriklerimizle eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.