THY'nin Londra Heathrow Havalimanı seferleri elektrik kesintisi nedeniyle iptal edildi
Türk Hava Yollarının (THY) İngiltere'nin başkenti Londra'da bulanan Heathrow Havalimanı'na bugün yapacağı seferler, bu havalimanındaki elektrik kesintileri nedeniyle iptal edildi.
İstanbul
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Heathrow Havalimanı yakınlarında çıkan yangın nedeniyle havalimanı ve çevresinde elektrik kesintileri yaşandığını belirtti.
Havalimanında uçuşların durdurulduğunu kaydeden Üstün, "Yaşanan bu gelişme sonrası Heathrow Havalimanı bugün için uçuş operasyonuna kapatılmıştır. 21 Mart tarihli Londra Heathrow kalkış-varışlı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Üstün, uçuşlara dair güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabileceğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.