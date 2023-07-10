THY'den şirket logosu kullanılarak dolandırıcılık amaçlı paylaşım uyarısı
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanarak kampanya adı altında dolandırıcılık amaçlı paylaşımlar yapıldığını bildirdi.
İstanbul
THY'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, sosyal mecralarda ve "WhatsApp" gruplarında şirket markasının isminin ve logosunun kullanıldığı belirtilerek, kampanya başlığı altında kötü amaçlı paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı sürece bu gibi paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.