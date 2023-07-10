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THY'den şirket logosu kullanılarak dolandırıcılık amaçlı paylaşım uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanarak kampanya adı altında dolandırıcılık amaçlı paylaşımlar yapıldığını bildirdi.

Gökhan Yılmaz  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
THY'den şirket logosu kullanılarak dolandırıcılık amaçlı paylaşım uyarısı

İstanbul

THY'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, sosyal mecralarda ve "WhatsApp" gruplarında şirket markasının isminin ve logosunun kullanıldığı belirtilerek, kampanya başlığı altında kötü amaçlı paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı sürece bu gibi paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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