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Hatay’ın Antakya İlçesindeki Yeşilyurt Apartmanının enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesindeki Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’ın İskenderun ilçesi Mete Aslan Bulvarı’ndaki 5 katlı apartmanın enkazından ses alındı. Aynı aileden 6 toplamda 9 kişinin olduğu belirtilen enkazdan yayındayız.
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THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme

Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşların ücretsiz olarak değiştirilebileceğini ya da biletlerin kesintisiz olarak iade edilebileceğini duyurdu.

Muhammed Gencebay Gür   | 10.02.2023
THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme

Istanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Üstün, şu bilgileri paylaştı:

"9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat 2023-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olan yurt içi uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve iade işlemlerinizi 31 Mart 2023 tarihine kadar internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz."

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THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme
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