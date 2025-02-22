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THY olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da süren kar yağışı nedeniyle yarın yapılması planlanan İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Kenan Irtak  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı uçuşlarını iptal etti

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, İstanbul'da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel uçuş durumuna sayfamız üzerinden ulaşabilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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