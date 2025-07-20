Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığını bildirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 216 bin 28 yolcu ve 1201 uçak trafiğiyle yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşıldığını ifade etti.
Ankara
Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Antalya Havalimanı'ndaki uçuş trafiğine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Uraloğlu, paylaşımda, "Antalya Havalimanı'ndan yeni rekor. 19 Temmuz'da 216 bin 28 yolcu ve 1201 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı." şeklinde bilgi verdi.
Antalya Havalimanı’ndan Yeni Rekor ✈️— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 20, 2025
🗓️ 19 Temmuz 2025’te
👥 216 bin 28 yolcu ve
🛫 Bin 201 uçak trafiği ile
🏅Yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı. #TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/G9SBQhb7fO
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