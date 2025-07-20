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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. 
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Ekonomi

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 216 bin 28 yolcu ve 1201 uçak trafiğiyle yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşıldığını ifade etti.

Mert Davut  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığını bildirdi

Ankara

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Antalya Havalimanı'ndaki uçuş trafiğine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, paylaşımda, "Antalya Havalimanı'ndan yeni rekor. 19 Temmuz'da 216 bin 28 yolcu ve 1201 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı." şeklinde bilgi verdi.

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