THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara uçuş kurallarına uyulması çağrısı: Ne siz üzülün ne biz üzülelim
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2023'te 200 yolcuyu uçuştan menetmek zorunda kaldıklarını belirterek, bu yolcuların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabildiğini bildirdi.
Istanbul
Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolculardan uçuş kurallarına uymalarını istedi.
THY Genel Müdürü Ekşi, "Ne siz üzülün ne biz üzülelim. 2023 yılında kurallara uymayan 200 yolcumuzu uçuştan menetmek zorunda kaldık. Bu yolcular aynı zamanda SHGM tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabilmektedirler." ifadesini kullandı.
Lütfen uçuş kurallarına her zaman uyalım.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) February 4, 2024
Ne siz üzülün ne biz üzülelim!
2023 yılında kurallara uymayan 200 yolcumuzu uçuştan men etmek zorunda kaldık.
Bu yolcular aynı zamanda SHGM tarafından 10 bin TL aşan idari cezalara muhatap olabilmektedirler. https://t.co/cIjlFnx6KS pic.twitter.com/TMIKXJ4JqS
Bilal Ekşi, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğin" yer aldığı bağlantı adresini de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.