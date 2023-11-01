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THY Genel Müdürü Ekşi: Sistemlerimizi peyderpey devreye alıyoruz. Uçuşlarımız giderek normale dönüyor

THY Genel Müdürü Ekşi, "Sistemlerimizi peyderpey devreye alıyoruz. Uçuşlarımız giderek normale dönüyor. İnşallah birkaç saat içinde büyük oranda normale dönmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Gökhan Yılmaz  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
THY Genel Müdürü Ekşi: Sistemlerimizi peyderpey devreye alıyoruz. Uçuşlarımız giderek normale dönüyor

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, network altyapısındaki sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamalara ilişkin, "Sistemlerimizi peyderpey devreye alıyoruz. Uçuşlarımız giderek normale dönüyor. İnşallah birkaç saat içinde büyük oranda normale dönmeyi hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

THY'nin network altyapısındaki sorunlardan dolayı biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamaların giderilmesi için çalışma başlatıldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz." ifadelerini kullandı.

"Bir dış müdahale konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgiye sahip değiliz"

Yaşanan sorundan dolayı saat 22.00'ye kadar tüm İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edilirken, Yahya Üstün yaptığı yeni duyuruda ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Üstün, "Bilgi teknolojileri altyapısında meydana gelen sorunun hızla giderilmesi için farklı noktalardaki merkezlerimizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bir dış müdahale konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgiye sahip değiliz. Seferlerimizle ilgili daha önce ilan ettiğimiz durum devam etmektedir. Bu gecikmelerden dolayı tekrar özür dileriz." ifadesine yer verdi.

Genel Müdür Ekşi'den açıklama

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arızanın giderilmeye ve seferlerin yapılmaya başlandığını belirterek "Saygıdeğer yolcularımız, sistemlerimizi peyderpey devreye alıyoruz. Uçuşlarımız giderek normale dönüyor. İnşallah birkaç saat içinde büyük oranda normale dönmeyi hedefliyoruz. Sabrınız, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

1-2 Kasım biletli yolculara ilave haklar tanındı

THY'den yapılan bir diğer açıklamada, bugün ve yarın bileti olan yolculara 7 Kasım'a kadar değişiklik yapılması kaydıyla ilave değişiklik ve iade hakları tanındığı duyuruldu.

Öte yandan, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından, havalimanında bekleyen yolcular için ücretsiz internet hizmeti başlatıldığını açıkladı.


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