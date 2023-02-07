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THY, 4 ilden İstanbul'a yapılacak uçuşlarda bilet fiyatını 100 TL olarak sabitledi

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki çalışmalara destek için Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a yapılacak tüm uçuşlarda bilet fiyatını 13 Şubat'a kadar, vergiler dahil 100 TL olarak sabitlediğini duyurdu.

Muhammed Gencebay Gür   | 07.02.2023
THY, 4 ilden İstanbul'a yapılacak uçuşlarda bilet fiyatını 100 TL olarak sabitledi

Istanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşması için AFAD koordinasyonunda operasyonlarını sürdürdüklerini belirtti.

THY'nin şimdiye kadar 9'u kargo uçağı olmak üzere 47 uçuş gerçekleştirdiğini aktaran Üstün, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzenini sağlayabilmemiz adına da bu uçuşlar için de rezervasyonunuzu mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Hem bu uçuşlarımız hem de Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a olan tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 TL olarak sabitliyoruz."

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