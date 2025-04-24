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THY, 30 Nisan'a kadar iç hat bilet tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledi

Kenan Irtak  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
THY, 30 Nisan'a kadar iç hat bilet tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledi

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), 30 Nisan'a kadar iç hat uçuşlarda, tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatının 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledik." ifadesini kullandı.

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