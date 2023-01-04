TFF binasına silahlı saldırı davası kapsamında keşif yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına 4 ay önce düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı.
İstanbul
Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında alınan keşif kararı üzerine polis eşliğinde bölgeye gelen heyet, tabancanın ateşlendiği belirtilen sazlık alanda yaklaşık 40 dakika inceleme yaptı.
Saldırının detaylarını ele alan heyet, daha sonra TTF merkez binasında çalışmasını sürdürdü.
Olayın geçmişi
TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 sanık hakkında dava açılmıştı.
Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Aralık 2022'de yapılan duruşmada mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti.
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun, 19 müştekiye yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 171 yıldan 285 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.