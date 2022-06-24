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Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 24.06.2022
Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Raperin" kod adlı PKK'lı terörist Delal Azizoğlu'nun Kandil'den aldığı talimatla Süleymaniye'ye gittiği ve bu kentte bulunduğu tespit edildi.

Konumu belirlenen terörist Azizoğlu, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Avrupa'daki yasa dışı eylemleri organize eden isim

Delal Azizoğlu'nun 1992'de örgüte katıldığı, Diyarbakır kırsalında 8 yıl silahlı faaliyetlere iştirak ettiği, terör örgütünün Avrupa yapılanmasında yer aldığı öğrenildi. 2001 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'de sözde Kürdistan Ulusal Kongresi Genel Kurulu'nda divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçilen terörist Azizoğlu'nun, Avrupa’da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri organize ettiği belirlendi.

Teröristin, 2013’te KCK adına Avrupa'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri de organize eden isim olduğu tespit edildi. Aynı yıl KCK Yürütme Konseyi üyeliğine seçilen teröristin, daha sonra Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi ve PKK’nın kadınlara yönelik oluşumu PAJK’ın sözde yöneticisi olduğu, bir süredir örgüt adına Suriye'de faaliyette bulunduğu öğrenildi.

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