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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-43" operasyonlarında 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 16 ilde düzenlenen "Gürz-43" operasyonlarında 12 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

Fatma Sevinç Çetin  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-43" operasyonlarında 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucuları ile jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van il jandarma komutanlıklarınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Patnos, Sason, Genç, Hizan, Mutki, Lice, Şenyayla, Palu, Kemah, Şemdinli, Çukurca, Hakkari Merkez, Yayladere, Payas, Iğdır Merkez, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Muş Merkez, Pervari, Şırnak Merkez, Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nazımiye, Pülümür ve Bahçesaray kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 12 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda 5 kilogram patlayıcı madde, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, 24 el bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, bir M16 piyade tüfeği, bir bombaatar, 86 roketatar mühimmatı, 8 EYP düzeneği, 5 fürbün, 8 bin 903 çeşitli ebatta ve çapta mühimmatla silah ve patlayıcı madde ele geçirildi."

Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı "Terörsüz Türkiye" hedefi için yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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